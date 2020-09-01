Колос та Десна дізналися потенційних суперників у Лізі Європи

Визначилися потенційні суперники українських клубів

Джерело - Чемпіон.

Українські команди Колос та Десна дізналися потенційних суперників у 3 кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Актуально: Колос зустрінеться з Арісом у Лізі Європи

Колосу для потрапляння в 3-й раунд кваліфікації потрібно пройти грецький Аріс. Потенційними суперниками українського клубу у наступному раунді є переможці пар Теута (Албанія) – Гранада (Іспанія) або Серветт (Швейцарія) – Реймс (Франція). Також Колос може отримати в суперники хорватську Рієку.

Десна розпочне свій шлях у Лізі Європи з третього раунду кваліфікації. Потенційними суперникими чернігівського клубу є переможці пар Вентспілс (Латвія) – Русенборг (Норвегія), Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина) або Сфинтул Георге (Молдова) – Партизан (Сербія).

Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться 1 вересня о 14:00.

Нагадаємо, Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів.