Франков: Динамо випав найгірший варіант із трьох

За результатами жеребкування Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів випав не легкий суперник.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Якщо проходити, то проходити незалежно від жеребкування. Всі гранди грають вже там. Моя особиста думка - Динамо випав найгірший варіант із трьох. Чому? Це дуже хороша, молода і зіграна команда, яка зберегла свій склад з минулого сезону. Ми бачили її в дії, коли на нуль помножила Маріуполь.

Через три тижні АЗ буде набагато сильніше. А Динамо навряд чи буде на якомусь іншому піку форми, перевершуючи суперника. В АЗ одна з найкращих академій в Європі. Але нахвалювати їх я теж не бачу сенсу. Ми абсолютно не уявляємо реальну силу Динамо, і наскільки вона дорівнює другій команді чемпіонату Голландії. АЗ трохи сильніше за рахунок лідерів, але слабкіше за рахунок загальної маси", - сказав Франков.