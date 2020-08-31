 Зоря переглядає нігерійця зі Спартака | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря переглядає нігерійця зі Спартака

Сьогодні 17:25 523 0
Гравець може зіграти в опорній зоні і в центрі захисту
Зоря переглядає нігерійця зі Спартака
#Зоря

Джерело - zoryafc.com.

Опорний півзахисник юрмальського Спартака Саміну Абдуллахі знаходиться на перегляді у луганській Зорі. 

Про це повідомляє zoryafc.com.

Футболіст має довгострокову угоду з латвійським клубом, проте, на цей момент знаходиться в розташуванні луганчан.

Відзначимо, що Абдуллахі взяв участь у контрольному матчі з Інгульцем (3:1). Гравець вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Дмитра Іванисеню.

Всього у складі Спартака 19-річний футболіст зіграв у 21 матчі чемпіонату Латвії. Влітку минулого року Саміну переїхав до Європи з африканської футбольної академії Gee-Lec. На той момент, трансфер молодого африканця обійшовся Спартаку в 50 тисяч євро. Контракт Абду зі Спартаком діє до грудня 2023 року.

Основна позиція Абдуллахі - опорний півзахисник, однак, він також має досвід гри в центрі оборони. У Спартаку Абду є гравцем основного складу, зігравши в 14 іграх з 17 в поточному сезоні. Останній зіграний матч за латвійську команду датований 22 серпня, потім гравець вирушив у розташування команди Віктора Скрипника.

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