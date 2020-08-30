Підопічні Скрипника на класі здобули перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, у Запоріжжі відбувся контрольний матч Зоря - Інгулець.

Луганська команда святкувала перемогу з рахунком 3:1. У складі переможців відзначилися Білоцерковець, Перович та Янаков. В Інгульця після грубої помилки Зорі Шевченка Лупашко забив гол.

Контрольний матч

30 серпня

Зоря - Інгулець 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Білоцерковець, 1:1 - 30 Лупашко, 2:1 - 36 Перович, 3:1 - 82 Янаков

Раніше, Інгулець підписав голкіпера.

Нагадаємо, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.