Маркевич: У Динамо всі шанси пройти АЗ

Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич позитивно оцінює жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів для київського Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Бачив, як грає АЗ. Нічого особливого в цій команді немає. У Динамо є всі шанси пройти далі.

Відновляться Миколенко, Циганков, Вербич - вони найбільше були потрібні команді. Так що проблем не буде з цим суперником, я думаю.

АЗ - команда-середняк, її треба проходити. У наступному раунді було б цікавіше зустрітися з Гентом", - сказав Маркевич.