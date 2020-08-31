Маркевич: У Динамо всі шанси пройти АЗ

Джерело - 1927.kiev.ua.
Глава комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич позитивно оцінює жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів для київського Динамо.
Про це заявив сам фахівець.
"Бачив, як грає АЗ. Нічого особливого в цій команді немає. У Динамо є всі шанси пройти далі.
Відновляться Миколенко, Циганков, Вербич - вони найбільше були потрібні команді. Так що проблем не буде з цим суперником, я думаю.
АЗ - команда-середняк, її треба проходити. У наступному раунді було б цікавіше зустрітися з Гентом", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Динамо зіграє з АЗ Алкмар у кваліфікації Ліги чемпіонів.