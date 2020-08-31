Новий наставник команди теж буде українцем

Новим головним тренером Шахтаря з Солігорська стане український фахівець Роман Григорчук.

Про це повідомляє Прессбол.

На посаді головного тренера Шахтар замінить іншого українського фахівця, Юрія Вернидуба, який сенсаційно покинув команду сьогодні вранці.

Офіційною причиною відставки назвали сімейні обставини. Хоча, за інформацією ЗМІ, насправді причиною відходу став конфлікт Вернидуба з керівництвом клубу.

Попереднім місцем роботи Григорчука була Астана, яку він покинув в січні поточного року.

Шахтар Солігорськ зараз лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі з 43 очками після 22 матчів. Раніше Шахтар в першому раунді кваліфікації Ліги Європи програв молдавському клубу Сфинтул Георге.