 Сульшер хоче позбутися Лінгарда та Перейру | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер хоче позбутися Лінгарда та Перейру

Сьогодні 15:48 1082 0
Сульшер готує чистку складу у Манчестер Юнайтед
Сульшер хоче позбутися Лінгарда та Перейру
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер планує звільнити кілька місць у складі перед можливими підписаннями.

Про це повідомляє The Times.

Норвезький фахівець не розраховує на Джессі Лінгарда та Андреаса Перейру, Обидва півзахисники не мали стабільного місця у основі МЮ, а імовірний прихід Донні ван де Бека зробить конкуренцію ще жорсткішою.

Сульшер готовий принести в жертву Перейру та Лінгарда, але розраховує на підсилення ще трьох позицій – центрбек, правий вінгер і центрфорвард.

Наразі "червоні дияволи" не здійснили жодного офіційного трансферу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед узгодив трансфер лідера Аякса.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.

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