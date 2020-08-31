Сульшер хоче позбутися Лінгарда та Перейру

Сульшер готує чистку складу у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер планує звільнити кілька місць у складі перед можливими підписаннями.

Про це повідомляє The Times.

Норвезький фахівець не розраховує на Джессі Лінгарда та Андреаса Перейру, Обидва півзахисники не мали стабільного місця у основі МЮ, а імовірний прихід Донні ван де Бека зробить конкуренцію ще жорсткішою.

Сульшер готовий принести в жертву Перейру та Лінгарда, але розраховує на підсилення ще трьох позицій – центрбек, правий вінгер і центрфорвард.

Наразі "червоні дияволи" не здійснили жодного офіційного трансферу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед узгодив трансфер лідера Аякса.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за Мессі.