Миколенко оцінив потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо Київ з будь-яким суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів має показувати свою гру.
Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.
"Кого хотів би у суперники в кваліфікації Ліги чемпіонів? В принципі, мені без різниці... У будь-якому випадку загадувати не будемо, з будь-яким суперником потрібно показувати свою гру.
Тренери кожен день розповідають і показують, як нам потрібно грати, і ми постараємося це виконувати, незважаючи на те, кому будемо протистояти", – розповів Миколенко.
Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Супряги.