Миколенко оцінив потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо Київ з будь-яким суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів має показувати свою гру.

Про це розповів захисник киян Віталій Миколенко.

"Кого хотів би у суперники в кваліфікації Ліги чемпіонів? В принципі, мені без різниці... У будь-якому випадку загадувати не будемо, з будь-яким суперником потрібно показувати свою гру.

Тренери кожен день розповідають і показують, як нам потрібно грати, і ми постараємося це виконувати, незважаючи на те, кому будемо протистояти", – розповів Миколенко.