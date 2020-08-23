Програма ПроФутбол йде у творчу відпустку - офіційна заява

Джерело - Чемпіон.
Програма ПроФутбол не виходитиме до вересня.
Про це повідомляється на офіційній сторінці програми у Facebook.
"1+1 media повідомляє про тимчасові зміни в програмній сітці телеканалу УНІАН. До кінця серпня програма Профутбол йде на творчі канікули.
Про час і дату виходу ПроФутболу у вересні ми повідомимо шанувальникам програми в анонсах.
Нагадаємо, зараз медіагрупа 1+1 знаходиться в процесі переговорів про співпрацю з існуючими та потенційними партнерами серед футбольних клубів.
За результатами переговорів, які ще тривають, група розгляне різні варіанти щодо того, яким буде програмування спортивної тематики на каналах", - сказано в заяві.