Програма ПроФутбол йде у творчу відпустку - офіційна заява

Програма ПроФутбол не виходитиме до вересня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці програми у Facebook.

"1+1 media повідомляє про тимчасові зміни в програмній сітці телеканалу УНІАН. До кінця серпня програма Профутбол йде на творчі канікули.

Про час і дату виходу ПроФутболу у вересні ми повідомимо шанувальникам програми в анонсах.

Нагадаємо, зараз медіагрупа 1+1 знаходиться в процесі переговорів про співпрацю з існуючими та потенційними партнерами серед футбольних клубів.

За результатами переговорів, які ще тривають, група розгляне різні варіанти щодо того, яким буде програмування спортивної тематики на каналах", - сказано в заяві.