Локомотив за умовами угоди отримає певний відсоток від суми подальшого перепродажу футболіста.

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Півзахисник Локомотива Олексій Міранчук продовжить кар'єру в Аталанті.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Італійський клуб погодив трансфер 24-річного хавбека за 14,5 млн євро.

Локомотив за умовами угоди отримає певний відсоток від суми подальшого перепродажу футболіста.

Міранчук підпише з Аталантою 5-річний контракт. Він буде отримувати близько двох мільйонів євро на рік.

Зараз клуби обмінюються документами, найближчим часом про трансфер буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, трансферна вартість Маліновського збільшилася на 10 млн євро.