Гент з трьома українцями здолав Мехелен Шведа у 4 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома з мінімальним рахунком переміг Мехелен.
У першому тайм Гент вийшов вперед - Ніангбо результативно замкнув передачу українця Яремчука. Для команди це перша перемога у чемпіонаті після трьох поспіль поразок.
З перших хвилин у складі Гента вийшли Яремчук і Пластун, Безус залишився на лаві запасних. Яремчука було замінено на 82-ій хвилині, Пластун відіграв увесь матч, а Безус вийшов на заміну на 73-ій хвилині матчу. У складі Мехелена дебютував українець Швед, який вийшов на заміну на 66-ій хвилині матчу.
Гент - Мехелен 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Ніангбо
Раніше, Брюгге Соболя переграв Генк.
Нагадаємо, Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде.