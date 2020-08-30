Гент з трьома українцями здолав Мехелен Шведа у 4 турі Ліги Жупіле

У звітному матчі взяли участь чотири українці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру бельгійської Ліги Жупіле Гент вдома з мінімальним рахунком переміг Мехелен.

У першому тайм Гент вийшов вперед - Ніангбо результативно замкнув передачу українця Яремчука. Для команди це перша перемога у чемпіонаті після трьох поспіль поразок.

З перших хвилин у складі Гента вийшли Яремчук і Пластун, Безус залишився на лаві запасних. Яремчука було замінено на 82-ій хвилині, Пластун відіграв увесь матч, а Безус вийшов на заміну на 73-ій хвилині матчу. У складі Мехелена дебютував українець Швед, який вийшов на заміну на 66-ій хвилині матчу.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

4 тур, 30 серпня

Гент - Мехелен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Ніангбо

Раніше, Брюгге Соболя переграв Генк.

Нагадаємо, Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде.