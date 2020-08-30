Брюгге Соболя переграв Генк у 4 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 4-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді переграв Генк.
У середині першого тайму Брюгге завдяки голу Ванакена вийшов вперед. У другому таймі матчу у ворота Брюгге було призначено два пенальті, один з яких не було реалізовано. А на 83-ій хвилині Баджі замкнув подачу з кутової позначки і знову Брюгге вийшов вперед.
Українець Едуард Соболь у складі Брюгге провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
4 тур, 30 серпня
Генк - Брюгге 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Ванакен, 1:1 - 60 Бонгонда (пен), 1:2 - 83 Баджі
Раніше, Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде.