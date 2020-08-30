Брюгге Соболя переграв Генк у 4 турі Ліги Жупіле

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге на виїзді переграв Генк.

У середині першого тайму Брюгге завдяки голу Ванакена вийшов вперед. У другому таймі матчу у ворота Брюгге було призначено два пенальті, один з яких не було реалізовано. А на 83-ій хвилині Баджі замкнув подачу з кутової позначки і знову Брюгге вийшов вперед.

Українець Едуард Соболь у складі Брюгге провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

4 тур, 30 серпня

Генк - Брюгге 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Ванакен, 1:1 - 60 Бонгонда (пен), 1:2 - 83 Баджі

Раніше, Андрелехт з Михайлічеком зіграв внічию з Остенде.