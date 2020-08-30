Молодіжна збірна України розгромила Олімпік

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України в товариському матчі розгромила донецький Олімпік з рахунком 5:1.
Україна U-21 - Олімпік 5:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Назаренко, 2:0 - 50 Топалов 50, 2:1 - 59 Чогадзе, 3:1 - 67 Луньов 67, 4:1 - 71 Луньов, 5:1 - 83 Бабогло.
Україна U-21 (перший тайм): Білик - Забарний, Чеберко, Конопля, Дубінчак, Батагов, Бондаренко, Булеца, Назаренко, Цітаішвілі, Сікан.
Україна U-21 (другий тайм): Різник - Бабогло, Батагов, Скорко, Корнієнко, Чех, Смирний, Лєднєв, Луньов, Топалов, Шуранов.
Олімпік: Альімі - Неплях (Снурніцин 30), Зотько (Неплях 75), Пасіч, Лебеденко (Лук'янчук 60), гравець на перегляді (Кравчук 60), Беніто (Кириленко), Завійський (Тейшейра 30), Політило (Завійський 75), Альваренга (Чогадзе 45), Каргбо (Шахаб 45).
Раніше, Олександрія переграла Кривбас у контрольному матчі.