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Шаран назвав амбітне завдання, яке поставив президент Олександрії

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Наставник олександрійців прокоментував гру з Маріуполем
Шаран назвав амбітне завдання, яке поставив президент Олександрії
#Шаран, #Олександрія

Джерело - sport-kr.com.ua.

Початок матчу першого туру УПЛ з Маріуполем для Олександрії (4:1) був не досить переконливим.

Про це заявив головний тренер команди Володимир Шаран.

“Видався хороший поєдинок. Для кожної команди, для кожного тренера старт чемпіонату завжди був важливим. Ми не виключення. Я радий, що команда перемогла принципового суперника, який в минулому чемпіонаті, в матчі плей-оф переміг нас тут, на домашньому стадіоні. Сьогодні хлопці дуже серйозно налаштувалися на цей поєдинок і перемогли. Перемогли не зважаючи на те, що початок поєдинку був не досить переконливим.

Хочу подякувати нашим вболівальникам, які гучно підтримували нас за межами стадіону. Команда вас чула, але, на превеликий жаль, не бачила на трибунах. Дуже сподіваюсь що це тимчасово. Окремо хочу подякувати президенту клубу Сергію Анатолійовичу Кузьменку, який зберіг команду, хоча це було зробити не так просто. Він амбіційна людина, яка ставить перед собою високі цілі. І перед нами також стоять цілі – вийти в єврокубки. Ми будемо в кожному матчі старатися віддавати всі сили задля перемоги”, - сказав Шаран.

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