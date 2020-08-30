Тоттенгем підписав лідера захисту Вулвергемптона

Тоттенгем підсилився досвідченим захисником

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем оголосив про підписання лідера захисту Вулвергемптон Метта Доерті.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Захисник підписав контракт до 2024 року і отримав другий номер.

Сума трансферу наразі невідома. Однак за інформацією ЗМІ, захисник обійдеться команді Жозе Моурінью в 16 млн євро.

Нагадаємо, Бейл хоче повернутися у Тоттенгем

Раніше Тоттенгем підписав колишнього голкіпера Манчестер Сіті.