Тоттенгем підписав лідера захисту Вулвергемптона

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем оголосив про підписання лідера захисту Вулвергемптон Метта Доерті.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Захисник підписав контракт до 2024 року і отримав другий номер.
Сума трансферу наразі невідома. Однак за інформацією ЗМІ, захисник обійдеться команді Жозе Моурінью в 16 млн євро.
It's time to #WelcomeDoherty! ✍️ pic.twitter.com/NOE5EEvMoA— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020
Нагадаємо, Бейл хоче повернутися у Тоттенгем
Раніше Тоттенгем підписав колишнього голкіпера Манчестер Сіті.