Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем Готспур оголосив про перехід колишнього воротаря збірної Англії Джо Гарта.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

33-річний футболіст уклав з лондонським клубом контракт, розрахований до літа 2022 року. "Шпорам" він дістався безкоштовно, приєднавшись до команди на правах вільного агента.

Останнім клубом Гарта був Бернлі, за який він виступав з 2018 року і який покинув цього літа після закінчення контракту. Найбільш відомий голкіпер по грі за Манчестер Сіті в період з 2006 по 2018 рік. З "містянами" він завоював шість трофеїв - два титули чемпіона Англії, Кубок, Суперкубок країни і два Кубки ліги. Бувши гравцем манкуніанців, йшов в оренду в Транмір Роверс, Блекпул, Бірмінгем Сіті, Торіно і Вест Гем Юнайтед". У збірну Англії викликали з 2008 по 2017 рік.