Трансфер оцінюється у 30 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Нападник Валенсії Родріго приєднався до Лідса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Родріго підписав із Лідсом контракт на 4 роки.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

"Павичі" оголосили трансфер іспанця рекордним в клубній історії, проте не озвучили суму відступних. За неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував Лідсу 30 млн євро.

Ще 10 млн Валенсія може отримати за форварда в якості бонусів.

Нагадаємо, Лідс хоче продовжити контракт з Б'єлсою.