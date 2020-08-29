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Лідс підписав Родріго і побив трансферний рекорд

Сьогодні 13:29 420 0
Трансфер оцінюється у 30 млн євро
Лідс підписав Родріго і побив трансферний рекорд
#Лідс, #Родріго, #Валенсія

Джерело - Чемпіон.

Нападник Валенсії Родріго приєднався до Лідса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Родріго підписав із Лідсом контракт на 4 роки. 

"Павичі" оголосили трансфер іспанця рекордним в клубній історії, проте не озвучили суму відступних. За неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував Лідсу 30 млн євро. 

Ще 10 млн Валенсія може отримати за форварда в якості бонусів.

Нагадаємо, Лідс хоче продовжити контракт з Б'єлсою.

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