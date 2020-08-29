Джерело - Чемпіон.
Нападник Валенсії Родріго приєднався до Лідса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Родріго підписав із Лідсом контракт на 4 роки.
✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Rodrigo from Valencia for a club record transfer fee— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020
"Павичі" оголосили трансфер іспанця рекордним в клубній історії, проте не озвучили суму відступних. За неофіційною інформацією, перехід Родріго коштував Лідсу 30 млн євро.
Ще 10 млн Валенсія може отримати за форварда в якості бонусів.
Нагадаємо, Лідс хоче продовжити контракт з Б'єлсою.