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Срна: Ахметов дуже задоволений грою Шахтаря

Сьогодні 18:49 1011 0
Даріо Срна прокоментував матч Шахтар - Динамо
Срна: Ахметов дуже задоволений грою Шахтаря
#Срна, #Ахметов, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов задоволений грою команди у Суперкубку України проти Динамо.

Про це розповів директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Ми грали досить добре. Задоволений футболом, командою та Містером. Я спілкувався з президентом: він дуже задоволений учорашньою грою і підтримав команду. Знаю філософію президента – він любить гарний футбол. Він сказав, що краще програвати, показуючи такий футбол, як у нас, ніж вигравати з таким футболом, який показувало Динамо. Для нього це завжди надважливо.

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Що стосується нашої зустрічі з Мірчею Луческу: я в житті не очікував, що він буде тренером Динамо, проте це його професійне рішення. Слід дивитись на наш шлях. Ми маємо власний стиль. З таким футболом ми багато чого досягнемо. Хочу подякувати вболівальникам, які підтримували нас біля телевізорів і підтримуватимуть нас й далі. Ми на правильному шляху", - розповів Срна.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.

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