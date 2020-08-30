Інтер готовий позбутися п’ятьох гравців

В Інтері готують чистку

Головний тренер Інтера Антоніо Конте бажає оновити лінію півзахисту та готовий розпрощатись одразу з п'ятьма гравцями.

Про це повідомляє Tuttosport.

Міланський клуб готовий продати Брозовіча, Гальярдіні, Маріу, Наїнгголана та Весіно.

Відзначається, що хорват втратив свою недоторканність через останні інциденти за його участю. Жоау Маріу та Наїнгголан виявились непотрібними тренерському штабу, а через травматичність Весіно уругвайцю складно знайти новий клуб. А от щодо Гальярдіні начебто є пропозиції, які вивчаються міланським клубом.

Нагадаємо, Інтер узгодив трансфер Відаля.