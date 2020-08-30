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Інтер узгодив трансфер Відаля

Сьогодні 12:17 1214 0
Артуро Відаль може змінити клуб
Інтер узгодив трансфер Відаля
#Інтер, #Відаль, #Барселона

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Барселони Артуро Відаль близький до повернення в чемпіонат Італії.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Нерадзуррі" узгодили контракт із Артуро Відалем. Угода чилійця з Барселоною завершується 30 червня 2021 року.

Зазначимо, що новий тренер каталонців Рональд Куман запланував чистку складу та не розраховує на Відаля у майбутньому.

У минулому сезоні Відаль провів 43 матчі у сезоні 2019/20 у складі Барселони, записавши до свого активу 8 голів та 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Інтер вступив в переговори з агентом Відаля.

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