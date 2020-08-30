Джерело - football24.ua.
Півзахисник Барселони Артуро Відаль близький до повернення в чемпіонат Італії.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
"Нерадзуррі" узгодили контракт із Артуро Відалем. Угода чилійця з Барселоною завершується 30 червня 2021 року.
Зазначимо, що новий тренер каталонців Рональд Куман запланував чистку складу та не розраховує на Відаля у майбутньому.
У минулому сезоні Відаль провів 43 матчі у сезоні 2019/20 у складі Барселони, записавши до свого активу 8 голів та 3 асисти.
Раніше повідомлялося, що Інтер вступив в переговори з агентом Відаля.