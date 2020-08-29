Арсенал - Ліверпуль: Стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, Ліверпуль і Арсенал на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні визначать володаря Суперкубку Англії 2020 року.

Стартові склади

Арсенал: Мартінес – Бельєрін, Холдінг, Давід Луїс, Тірні – Мейтленд-Найлс, Елнені, Джака, Сака – Нкетія, Обамеянг

Запасні: Лєно, Соареш, Саліба, Колашінац, Олаїнка, Віллок, Нельсон, Сміт-Роу, Джонс-Джулс

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Ліверпуль: Аліссон – Вільямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо, Вейналдум, Мілнер – Салах, Мане, Фірміно

Запасні: Адріан, Кейта, Груїч, Джонс, Мінаміно, Цимікас, Брюстер, Елліот, Куметіо

Початок матчу о 18:30.