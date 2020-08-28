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Без Роналду: УЄФА назвала команду сезону Ліги чемпіонів

Сьогодні 22:28 830 0
Стала відома збірна сезону Ліги чемпіонів
Без Роналду: УЄФА назвала команду сезону Ліги чемпіонів
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА представила команду сезону 2019/20 у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У команді з 23 гравців не знайшлося місця для нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.

Воротарі: Ноєр (Баварія), Облак (Атлетіко), Лопеш (Ліон)

Захисники: Девіс, Алаба, Кіміх (всі - Баварія), ван Дейк (Ліверпуль), Упамекано, Анхеліньйо (обидва - РБ Лейпциг)

Півзахисники: Алькантара, Горетцка, Мюллер (усі - Баварія), Ауа (Ліон), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Маркіньйос (ПСЖ), Забітцер (РБ Лейпциг), Гомес (Аталанта)

Нападники: Гнабрі, Левандовскі (обидва - Баварія), Неймар, Мбаппе (обидва - ПСЖ), Мессі (Барселона), Стерлінг (Манчестер Сіті).

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