Без Роналду: УЄФА назвала команду сезону Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
УЄФА представила команду сезону 2019/20 у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У команді з 23 гравців не знайшлося місця для нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.
Воротарі: Ноєр (Баварія), Облак (Атлетіко), Лопеш (Ліон)
Захисники: Девіс, Алаба, Кіміх (всі - Баварія), ван Дейк (Ліверпуль), Упамекано, Анхеліньйо (обидва - РБ Лейпциг)
Півзахисники: Алькантара, Горетцка, Мюллер (усі - Баварія), Ауа (Ліон), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Маркіньйос (ПСЖ), Забітцер (РБ Лейпциг), Гомес (Аталанта)
Нападники: Гнабрі, Левандовскі (обидва - Баварія), Неймар, Мбаппе (обидва - ПСЖ), Мессі (Барселона), Стерлінг (Манчестер Сіті).
The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020
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