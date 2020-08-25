 Трансферна вартість Маліновського збільшилася на 10 млн євро | Футбол | Champion.com.ua
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Трансферна вартість Маліновського збільшилася на 10 млн євро

Сьогодні 17:50 667 0
Стала відома трансферна вартість Руслана Маліновського
Трансферна вартість Маліновського збільшилася на 10 млн євро
#Маліновський

Джерело - transfermarkt.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, який захищає кольори Аталанти, подорожчав відразу на 10 млн євро, і зараз його трансферна вартість оцінюється у 21 млн євро.

Про це повідомляє Transfermarkt

Маліновський перемістився на друге місце в списку найдорожчих українських футболістів, обійшовши Віктора Циганкова (16 млн євро). Вище тільки лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко (24 млн євро).

Також у ТОП-5 розташувалися вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко та форвард Гента Роман Яремчук (обидва - 9,5 млн євро).

Нагадаємо, Маліновський піде з Аталанти заради покупки Тайсона.

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