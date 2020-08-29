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Тоттенгем близький до підписання Доерті

Сьогодні 08:38 832 0
Трансфер оцінюється у 16,5 млн євро
Тоттенгем близький до підписання Доерті
#Тоттенгем, #Вулвергемптон, #Доерті

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Тоттенгем близький до підписання захисника Вулвергемптона Метта Доерті.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби узгодили трансфер 28-річного футболіста за 16,5 мільйона євро, а також домовилися про особистий контракт гравця.

Нагадаємо, Бейл хоче повернутися у Тоттенгем

Раніше Тоттенгем підписав колишнього голкіпера Манчестер Сіті.

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