Лондонський Тоттенгем близький до підписання захисника Вулвергемптона Метта Доерті.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби узгодили трансфер 28-річного футболіста за 16,5 мільйона євро, а також домовилися про особистий контракт гравця.

Matt Doherty from Wolves to Tottenham, total agreement. €16,5M as final fee and personal terms agreed. Serge Aurier can leave the club on following weeks - AC Milan still interested. Here we go time 🤝⚪️ #THFC #Tottenham #Wolves #transfers