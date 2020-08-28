Барселона наполягає на виплаті 700 млн євро відступних за Мессі

Барселона не планує віддавати Мессі безкоштовно

Нападник Ліонель Мессі хотів зустрітися з Барселоною, щоб досягти угоди про його відхід і не створювати конфліктів.

Про це розповів журналіста Гільєма Балага.

Каталонський клуб відповів, що може зустрітися з аргентинцем, але обговорювати його від'їзд не буде.

У Барселоні заявили, що трансфер Мессі обійдеться в 700 млн євро, що еквівалентно сумі відступних, прописану в контракті.

Угода Мессі дійсно до літа 2021 року. Головним претендентом на футболіста називають Манчестер Сіті.

Раніше, батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля.