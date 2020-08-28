Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля

Став відомий наступний клуб Ліонея Мессі

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє L'Equipe.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо зідзвонився з Хорхе Мессі, батьком форварда Барселони Ліонеля Мессі.

Бразилець хотів дізнатися подробиці ситуації з відходом гравця і повідомити, що парижани зацікавлені в трансфері нападника.

Хорхе Мессі повідомив Леонардо, що Ліонель вже вирішив перейти в Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Неймар просив ПСЖ підписати Мессі.

Раніше, Барселона визначилася із заміною Мессі.