 Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля | Футбол | Champion.com.ua
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Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля

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Став відомий наступний клуб Ліонея Мессі
Батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля
#Мессі, #Барселона, #ПСЖ, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі вирішив перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє L'Equipe.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо зідзвонився з Хорхе Мессі, батьком форварда Барселони Ліонеля Мессі.

Бразилець хотів дізнатися подробиці ситуації з відходом гравця і повідомити, що парижани зацікавлені в трансфері нападника.

Хорхе Мессі повідомив Леонардо, що Ліонель вже вирішив перейти в Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Неймар просив ПСЖ підписати Мессі.

Раніше, Барселона визначилася із заміною Мессі.

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