Стоїчков: Ми проганяємо найкращого гравця в історії Барселони

Джерело - isport.uа.
Барселона псує репутацію та ім’я аргентинського нападника Ліонеля Мессі.
Про це розповів легендарний гравець іспанського клубу Христо Стоїчков.
"Ми хочемо позбутися легенди. Барселона дає стусана під зад кращому гравцеві в своїй історії, псує його репутацію, його ім'я.
Мені сумно бачити, як через чорний хід йде ще один легендарний гравець. Це траплялося з Кройфом, Шустером, Роналдо, Рівалдо і іншими великими", - розповів Стоїчков.
Раніше, батько Мессі назвав наступний клуб Ліонеля.