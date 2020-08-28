Стоїчков: Ми проганяємо найкращого гравця в історії Барселони

Барселона псує репутацію та ім’я аргентинського нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів легендарний гравець іспанського клубу Христо Стоїчков.

"Ми хочемо позбутися легенди. Барселона дає стусана під зад кращому гравцеві в своїй історії, псує його репутацію, його ім'я.

Мені сумно бачити, як через чорний хід йде ще один легендарний гравець. Це траплялося з Кройфом, Шустером, Роналдо, Рівалдо і іншими великими", - розповів Стоїчков.