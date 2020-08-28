Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо

Джерело - footboom.com.
Олімпік домовитися з Динамо щодо оренди хавбека Беніто і форварда Каргбо.
Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.
"Візьмемо у Динамо Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа. Поки що у нас знаходяться на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну зустріч.
Коли посилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда", - сказав Гельзін.
Нагадаємо, Олімпік готує трансфер аргентинського хавбека.