Олімпік підсилиться двома гравцями Динамо

Олімпік домовитися з Динамо щодо оренди хавбека Беніто і форварда Каргбо.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"Візьмемо у Динамо Беніто і Каргбо. Можливо, орендуємо цих футболістів не до зими, а до літа. Поки що у нас знаходяться на перегляді аргентинець і бразилець. Плануємо їх заявити на наступну зустріч.

Коли посилимося Беніто і Каргбо, вважаю, у нас буде непогана конкурентоспроможна команда", - сказав Гельзін.