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Неймар просив ПСЖ підписати Мессі

Сьогодні 08:08 681 0
ПСЖ не робив ніяких пропозицій по аргентинцеві
Неймар просив ПСЖ підписати Мессі
#Мессі, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Нападник ПСЖ Неймар хотів би знову стати одноклубником Ліонеля Мессі, з яким грав у Барселоні.

Про це повідомляє Sky Sports.

На тлі інформації про те, що аргентинець вирішив покинути каталонський клуб, Неймар попросив керівництво парижан підписати нинішнього капітана синьо-гранатових. ПСЖ, в свою чергу, не робив ніяких пропозицій по Мессі.

Нагадаємо, що після поразки Барселони від Баварії в Лізі чемпіонів, Мессі заявив про бажання піти з клубу. За інформацією журналіста, аргентинець бачить себе в Манчестер Сіті. Мессі пропонував Неймару також змінити клуб і перебратися в стан містян.

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