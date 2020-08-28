Неймар просив ПСЖ підписати Мессі

ПСЖ не робив ніяких пропозицій по аргентинцеві

Нападник ПСЖ Неймар хотів би знову стати одноклубником Ліонеля Мессі, з яким грав у Барселоні.

Про це повідомляє Sky Sports.

На тлі інформації про те, що аргентинець вирішив покинути каталонський клуб, Неймар попросив керівництво парижан підписати нинішнього капітана синьо-гранатових. ПСЖ, в свою чергу, не робив ніяких пропозицій по Мессі.

Нагадаємо, що після поразки Барселони від Баварії в Лізі чемпіонів, Мессі заявив про бажання піти з клубу. За інформацією журналіста, аргентинець бачить себе в Манчестер Сіті. Мессі пропонував Неймару також змінити клуб і перебратися в стан містян.