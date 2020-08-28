Олімпік готує трансфер аргентинського хавбека

Аргентинський хавбек може перейти в український чемпіонат

Донецький Олімпік близький до трансферу хавбека аргентинського клубу Велес Сарсфілд Фабріціо Альваренга.

Про це повідомляє football24.ua.

Гравець уже перебуває у Києві та близький до підписання контракту. Деталі потенційної угоди наразі невідомі.

У минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч та відзначився лише трьома голами. За свою кар'єру 24-річний Фабріціо Альваренга встиг пограти за ряд аргентинських клубів.

Трансферна вартість правого півзахисника наразі становить 350 тис євро.

Нагадаємо, Лук'янчук та Баланюк залишили Олімпік.