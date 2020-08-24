Климовський анонсував приїзд опорного хавбека, вінгера і форварда

Джерело - Sport Arena.

Олімпік припинив співпрацю із захисником Павлом Лук'янчуком і нападником Денисом Баланюком.

Про це повідомляє Sport Arena.

Лук'янчук виступав за Олімпік з вересня минулого року, за цей час провів 12 матчів і забив один м'яч. Раніше захисник грав у складі донецької команди на правах оренди в сезоні 2017/18.

Вихованець Дніпра Баланюк перейшов в Олімпік в січні, з того моменту забив один гол у восьми матчах.

На перегляд в Олімпік прибудуть аргентинець і два бразильці. Днями головний тренер донеччан Ігор Климовський заявляв про приїзд трьох легіонерів : опорного півзахисника, вінгера і форварда.

У першому турі, який стартував чемпіонату України Олімпік програв Динамо (1:4). У наступному турі команда Климовського зіграє з Дніпром-1.