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Російський клуб хоче підписати Матвієнка

Сьогодні 14:32 1138 1
На захисника Шахтаря з'явився ще один претендент
Російський клуб хоче підписати Матвієнка
#Шахтар, #Локомотив, #Матвієнко

Джерело - sport.ua.

24-річний захисник донецького Шахтаря і національної збірної України Микола Матвієнко зацікавив московський Локомотив.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Російський клуб одним з головних конкурентів Наполі в боротьбі за Матвієнка.

Якщо Микола прийме пропозицію Локомотива, то може піти по шляху екс-гірників Ярослава Ракицького та Івана Ордеця, яким після переїздів в клуби РПЛ була закрита дорога до збірної України.

Шахтар готовий розглянути продаж вихованця власної академії тільки в разі отримання пропозиції не менше ніж в 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Микола провів за "Шахтар" 39 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Його контракт діє до літа 2021 року.

 

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