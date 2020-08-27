 Шахтар визначив свою позицію у трансфері Матвієнка | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар визначив свою позицію у трансфері Матвієнка

Сьогодні 22:30 807 0
Трансфер Матвієнка може зірватися
Шахтар визначив свою позицію у трансфері Матвієнка
#Шахтар, #Матвієнко, #Наполі

Джерело - sport.ua.

Керівництво Шахтаря не має наміру погоджуватися на продаж свого 24-річного захисника Миколи Матвієнка за 15 млн євро.

Про це повідомляє Calcionapoli24.

Згідно з останньою інформацією, боси донецького клубу вже донесли Наполі позицію про те, що трансфер Матвієнка буде розглядатися тільки в разі вкрай значної пропозиції по гравцеві.

Попри те, що контракт Матвієнка закінчується через рік, Шахтар не готовий прийняти пропозиції з продажу гравця за 15 млн євро. "Гірники" могли б розглянути можливість відходу вихованця власної академії тільки в разі отримання пропозиції не менш ніж на 20 млн євро. І то, в такому випадку, далеко не факт, що навіть така сума здасться керівництву Шахтаря спокусливою для розставання з Матвієнком.

Раніше, стала відома зарплата Матвієнка у Шахтарі.

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