Шахтар визначив свою позицію у трансфері Матвієнка

Трансфер Матвієнка може зірватися

Керівництво Шахтаря не має наміру погоджуватися на продаж свого 24-річного захисника Миколи Матвієнка за 15 млн євро.

Про це повідомляє Calcionapoli24.

Згідно з останньою інформацією, боси донецького клубу вже донесли Наполі позицію про те, що трансфер Матвієнка буде розглядатися тільки в разі вкрай значної пропозиції по гравцеві.

Попри те, що контракт Матвієнка закінчується через рік, Шахтар не готовий прийняти пропозиції з продажу гравця за 15 млн євро. "Гірники" могли б розглянути можливість відходу вихованця власної академії тільки в разі отримання пропозиції не менш ніж на 20 млн євро. І то, в такому випадку, далеко не факт, що навіть така сума здасться керівництву Шахтаря спокусливою для розставання з Матвієнком.

Раніше, стала відома зарплата Матвієнка у Шахтарі.