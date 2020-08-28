Мессі сказав Гвардіолі: Гроші не проблема, я хочу грати за Ман Сіті

Джерело - Чемпіон.
Лідер Барселони Ліонель Мессі збирається продовжити кар'єру у Манчестер Сіті.
Про це повідомляє журналістка Вероніка Брунате.
33-річний аргентинець подзвонив головному тренеру містян Жузепу Гвардіолі і розповів про своє бажання приєднатися до його команди, так як не бачить гідного плану розвитку у каталонців.
"Гроші не проблема. Хочу грати за "\Ман Сіті", - сказав Мессі Гвардіолі.
Також Брунате підкреслила, що Манчестер Сіті пропонує Ліонелю дворічний контракт з можливістю продовження на рік. Англійський клуб сподівається домовиться з Барселоною про обмін аргентинця на нападника Габріела Жезуса, якого оцінює в 100 мільйонів євро.
Voy a hacer un hilo de cómo está la situación #Messi #City #Barcelona.— Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 27, 2020
La clave está en que #Barça esté dispuesto a negociar. #Messi ha llamado a Pep Guardiola y le ha dicho: “El dinero no será una traba. Quiero jugar en el City”. #ManchesterCity.
Раніше, Неймар просив ПСЖ підписати Мессі.