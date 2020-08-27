У Металурга новий тренер

Новим головним тренером запорізького Металурга став Володимир Микитин.

Він змінив на цій посаді Олексія Годіна. Допомагати Микитин в Запоріжжі буде Сергій Руденко. Крім того, в тренерському штабі залишаться Сергій Ковальов та Руслан Галігузов.

Відзначимо, що раніше Микитин і Руденко працювали в Зорі U-21.

Металург, втративши за підсумками сезону 2019/20 місце в Першій лізі, в наступному чемпіонаті стартує у Другій лізі.

Нагадаємо, у Другій Лізі сезону 2020/2021 зіграють 27 клубів.