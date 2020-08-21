У Другій Лізі сезону 2020/2021 зіграють 27 клубів

Команди будуть розбиті на дві групи

Джерело - Sport Arena.

У чемпіонаті України Другої ліги сезону 2020/2021 за поточним станом визначилися 27 учасників.

Про це повідомляє Sport Arena.

Команди будуть розбиті на дві групи за територіальним принципом.

14 клубів зіграють в Групі А, 13 - в Групі Б. Склад учасників Другої ліги поповнили - Дніпро (Черкаси), Яруд (Мауріполь), ФК Чернігів, Перемога (Дніпро), Епіцентр (Дунаївці), Рубікон (Київ), Карпати (Галич), Метал (Харків) і Карпати (Львів). А також - ФК Калуш, який отримав атестат на виступ в третьому за значущістю дивізіоні.

Також в новому сезоні Другої ліги зіграють: Буковина (Чернівці), Кривбас (Кривий Ріг), Реал Фарма (Одеса), Нива (Вінниця), Енергія (Нова Каховка), Черкащина (Черкаси), Металург (Запоріжжя), Діназ (Вишгород), ФК Нікополь, Таврія-Сімферополь, Поділля (Хмельницький), Миколаїв-2, ФК Ужгород, Чайка (Петропавлівська Борщагівка), Оболонь-2 (Буча), Волинь-2 (Луцьк), Балкани (Зоря).

Раніше повідомлялося, що в наступному сезоні Першої ліги зіграють 16 команд, а не 18, як планувалося раніше.

Попередній розіграш Другої ліги був завершений достроково. У класі підвищилися Кристал (Херсон), Альянс (Долина), Верес (Рівне), ВПК-Агро (Магдалинівка), Нива (Тернопіль) та Поліссі (Житомир).