Стала відома зарплата Матвієнка у Шахтарі

Трансфер центрального захисника Шахтаря Микола Матвієнко у Наполі може зірватися через зарплату футболіста.

Про це розповів італійський журналіст Чіро Венерато.

"Ще 12 серпня я говорив про Матвієнка. Ситуація така: коли про нього тільки почали говорити, були об'єктивні труднощі, пов'язані з відсутністю у нього громадянства Євросоюзу. Але якщо Габріел перейде в інший клуб, то місце для футболіста з країни, що не входить в ЄС, в Наполі буде вільним, і, отже, Матвієнко може бути придбаний.

Але трансфер не обіцяє бути легким, адже Шахтар просто так не роздає своїх гравців. До того ж Матвієнко заробляє 2 млн євро на рік, і хотів би мати стільки ж в Наполі, щоб грати в більш конкурентоспроможній лізі", - заявив Венерато.