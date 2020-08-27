Челсі підписав центрального захисника

Черговий трансфер Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі оголосив про підписання контракту із захисником Ніцци і молодіжної збірної Франції Малангом Сарром.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Футболіст приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента.

Контракт із Сарром підписаний на п'ять років. Сезон-2020/21 він проведе в оренді для отримання досвіду.

21-річний захисник виступав за основну команду Ніцци з 2015 року до літа 2020 (102 матчі).

Welcome to Chelsea, Malang Sarr! ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2020

Нагадаємо, Чілвел став гравцем Челсі.