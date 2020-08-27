Челсі підписав центрального захисника

Джерело - Чемпіон.
Челсі оголосив про підписання контракту із захисником Ніцци і молодіжної збірної Франції Малангом Сарром.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Футболіст приєднався до лондонського клубу на правах вільного агента.
Контракт із Сарром підписаний на п'ять років. Сезон-2020/21 він проведе в оренді для отримання досвіду.
21-річний захисник виступав за основну команду Ніцци з 2015 року до літа 2020 (102 матчі).
Welcome to Chelsea, Malang Sarr! ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2020
Нагадаємо, Чілвел став гравцем Челсі.