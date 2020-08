Челсі оголосив про перехід захисника Лестера Бена Чілвела.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

23-річний футболіст підписав п'ятирічний контракт із лондонцями.

У минулому сезоні Чілвел зіграв 33 матчі за Лестер, забив 3 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

BEN

IS

BLUE.



Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue