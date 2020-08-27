Джерело - sport.ua.
Тренерський штаб київського Динамо найближчим часом очікує підсилення.
Про це повідомляє телеграм-канал Бомбардир.
Мірча Луческу активно шукає тренера-аналітика.
До тренерського штабу Луческу на цей час входять Огнен Вукоєвич, Олег Гусєв, Еміліан Карас і Дієго Лонго (всі - помічники головного тренера), Михайло Михайлов (тренер воротарів), а також Віталій Кулиба і Володимир Ярмошук (тренери з фізпідготовки).
Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.
Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.