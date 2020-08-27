Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо

Для донецького Шахтаря матч за Суперкубок України з київським Динамо (1:3) був дуже важким.

Про це заявив ізраїльський півзахисник гірників Манор Соломон.

"Це був важкий матч із сильною командою. Шахтар домінував, ми створили багато моментів, проте не забили стільки, щоб перемогти. Супернику вдалося реалізувати декілька шансів. Зрештою - 1:3. Просимо вибачення в наших уболівальників. Зараз буде пауза на ігри національних збірних, а потім ми продовжимо виступи", - зазначив Соломон.