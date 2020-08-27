 Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:13 1880
Колос у вересні відкриє новий стадіон
Вчора 21:48 1405
Грачов: Соромно за таку перемогу Динамо
Вчора 18:34 6104 10
Срна: У матчі за Суперкубок було два чистих пенальті
Вчора 17:48 4381 4
Альварес дізнався імена двох потенційних суперників
Вчора 17:31 3475
Тайсон - у збірній сезону Ліги Європи
Вчора 17:13 1997
Воробей: Перемога Динамо - це випадковість
Вчора 16:13 3596 4
Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні
Вчора 15:10 925
Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова
Вчора 13:15 1470
Заховайло: Луческу в моїх очах пройшов очищення
Вчора 10:10 3506
Блоги
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ Valeriy Ruchka
21.08.2020 18:14 914
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми Valeriy Ruchka
21.08.2020 15:27 806
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
21.08.2020 10:08 822
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
19.08.2020 15:03 3878
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
19.08.2020 12:24 1475
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:55 Баскетбол Лейкерс і Кліпперс проголосували за дострокове закінчення сезону НБА 119
08:40 Хокей Дніпро обіграв Кременчук у другому турі Відкритого кубка Донбасу 294
08:24 Футбол Селтік - Ференцварош 1:2. Огляд матчу 1183
08:08 Футбол Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо 361 1
07:11 Бокс Повєткін не бачить сенсу у бою з Усиком 1111
05:11 Баскетбол НБА відклала три матчі через бойкот, викликаний розстрілом темношкірого 1198
26 Серпня 2020
23:53 Футбол Лужний: Димінський відмовив Коломойському у продажу Карпат 2891
23:39 Футбол Ребров вивів Ференцварош у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів 3051
23:29 Футбол Маркевич: Я попросив би Димінського залишити нарешті Карпати 2692
23:13 Футбол Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 1880
22:54 Футбол Динамо Брест із Мілевським обіграло Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів 2713
22:42 Теніс Калініна зіграє на US Open 2441
22:30 Футбол Суркіс: Гармаш буде грати в іншому клубі 3264
22:15 Баскетбол Київ-Баскет підписав гравця збірної України 2505
21:59 Хокей У Білорусі можуть забрати чемпіонат світу з хокею 3684
21:48 Футбол Колос у вересні відкриє новий стадіон 1405
21:32 Теніс Ястремська влаштувала перепалку з своїм тренером 3238
21:17 Футбол Суркіс: Луческу знайшов місце на полі для Родрігеса 3240
20:58 Бокс Кличко пише нову книгу 2647
20:45 Футбол Лужний: Смалійчук – психічно неврівноважена людина 3031
20:29 Футбол Шевченко: У Лізі націй награватимемо склад на Євро 2858
20:11 Футбол Чілвел став гравцем Челсі 2894
19:50 Футбол Кривбас розібрався з Черкащиною у Кубку України 2917
19:33 Футбол Павелко хоче провести жовтневі матчі збірної України з глядачами 2797
19:17 Теніс Молчанов вийшов до чвертьфіналу турніру ATP у Празі 2832

Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо

Сьогодні 08:08 361 1
Гірники» не забили стільки, щоб перемогти, вважає футболіст донецької команди
Соломон: Шахтар домінував у матчі з Динамо
#Соломон, #Шахтар, #Динамо

Джерело - ФК Шахтар.

Для донецького Шахтаря матч за Суперкубок України з київським Динамо (1:3) був дуже важким.

Про це заявив ізраїльський півзахисник гірників Манор Соломон.

"Це був важкий матч із сильною командою. Шахтар домінував, ми створили багато моментів, проте не забили стільки, щоб перемогти. Супернику вдалося реалізувати декілька шансів. Зрештою - 1:3. Просимо вибачення в наших уболівальників. Зараз буде пауза на ігри національних збірних, а потім ми продовжимо виступи", - зазначив Соломон.

Коментарі ()