 Кривбас - Черкащина 4:2: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Кривбас - Черкащина 4:2. Огляд матчу

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Відроджений Кривбас святкував першу перемогу
Кривбас - Черкащина 4:2. Огляд матчу
#Кривбас, #Черкащина

Джерело - Чемпіон.

26 серпня Кривбас у рамках першого попереднього етапу Кубка України переграв Черкащину.

Кубок України

Перший попередній етап, 26 серпня

Кривбас - Черкащина 4:2 (2:0)

Голи: 1:0  - 13 Берко, 2:0 - 25 Пятов, 3:0 - 54 Коцюмака, 3:1 - 62 Тищенко, 4:1 - 71 Пятов, 4:2 - 85 Дмитренко 

Кривбас: Злотар, Сокол (Попчук, 79), Заїменко, Голуб, Коцюмака, Рябов, Григорик, Пятов (Яровий, 79), Берко (Кателін, 73), Горват (Бука, 65), Маліновський (Гвоздевич, 65).

Черкащина: Старченко, Пограничний, Скляренко, Дмитренко, Олійник, Морозенко, Долгий (Діонг, 33), Малєй (Тищенко М., 42), Нечай (Захаревич, 46), Георгієв, Тарануха.

Попередження: Горват (8), Заїменко (56), Сокол (70), Попчук (84)

Вилучення: Попчук (88).

Нагадаємо, у Кривому Розі представили відроджений Кривбас.

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