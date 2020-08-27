Джерело - Чемпіон.
26 серпня Кривбас у рамках першого попереднього етапу Кубка України переграв Черкащину.
Кубок України
Перший попередній етап, 26 серпня
Кривбас - Черкащина 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Берко, 2:0 - 25 Пятов, 3:0 - 54 Коцюмака, 3:1 - 62 Тищенко, 4:1 - 71 Пятов, 4:2 - 85 Дмитренко
Кривбас: Злотар, Сокол (Попчук, 79), Заїменко, Голуб, Коцюмака, Рябов, Григорик, Пятов (Яровий, 79), Берко (Кателін, 73), Горват (Бука, 65), Маліновський (Гвоздевич, 65).
Черкащина: Старченко, Пограничний, Скляренко, Дмитренко, Олійник, Морозенко, Долгий (Діонг, 33), Малєй (Тищенко М., 42), Нечай (Захаревич, 46), Георгієв, Тарануха.
Попередження: Горват (8), Заїменко (56), Сокол (70), Попчук (84)
Вилучення: Попчук (88).
Нагадаємо, у Кривому Розі представили відроджений Кривбас.