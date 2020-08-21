У Кривому Розі представили відроджений Кривбас

Відомий всім футбольний клуб відродили шляхом об’єднання з Гірником

20-го серпня відбулася презентація відродженого футбольного клубу Кривбас.

Про це повідомляє Спортивний Кривбас.

Для уболівальників, преси та громадськості представили оновлену команду. Легендарний клуб створили на базі ФК Гірник. Кривбасівці зайняли місце гірників у Другій лізі України. Керівництво, тренерський штаб, адміністрація і гравці залишилися незмінними.

Журналістам і шанувальникам клубу представили нову форму команди, яка виконана в традиційних червоно-білих кольорах. Екіпірування максимально наближено до того, в якому Кривбас виступав до банкрутства в 2013-му році. Фанатам також представили оновлений гімн клубу, який зазнав невеликих змін. Це ж стосується і емблеми команди, яка зберегла своє історичне минуле, але з невеликою зміною – замість чотирьох зірочок з’явилися цифри 2020, які будуть позначати рік відновлення клубу.

Головний тренер Кривбасу Геннадій Приходько відзначив, що комплектація команди ще триватиме, хоча кістяк колективу вже сформований. Перед ним та його підопічними стоятиме завдання підвищення у класі – вихід у Першу лігу. Річний бюджет клубу становитиме 30-40 мільйонів гривень. Титульним спонсором залишиться компанія Рудомайн, також додалися Favbet i Ukravit.

Домашні матчі Кривбас буде проводити на стадіоні Гірника до завершення капремонту головної арени міста – стадіону Металург. Поле біля шахти Жовтневої оновлять, а також зроблять додаткові трибуни, щоб місткість арени була збільшена до 5-6 тисяч.

За словами ініціаторів відродження Кривбасу, ФК "Гірник продовжить існувати. Клуб матиме молодіжну команду U-19 та дитячу академію.

Раніше, Кривбас готується розпочати сезон у Другій лізі.