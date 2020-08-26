Визначилися потенційні суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Жеребкування відбудеться 31 серпня

Джерело - Чемпіон.

Визначено три можливі суперники київського Динамо в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Вигравши свої матчі у другому етапі кваліфікації Рапід (Австрія), АЗ Алкмар (Нідерланди) та ПАОК (Греція) приєдналися у шляху не чемпіонів до групи несіяних команд та стали можливими суперниками Динамо.

Жеребкування відбудеться 31 серпня. Протистояння Q3 будуть складатися з одного матчу, який відбудеться 15 або 16 вересня.

3-й раунд кваліфікації. Сіяні і несіяні команди

Раніше, ПАОК обіграв Бешикташ.