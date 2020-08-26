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Суркіс: Гармаш буде грати в іншому клубі

Сьогодні 22:30 247 0
Ігор Суркіс прокоментував майбутнє Дениса Гармаша
Суркіс: Гармаш буде грати в іншому клубі
#Гармаш, #Суркіс, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Динамо Денис Гармаш імовірно наступний сезон проведе в іншому клубі.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Чому не повернувся Денис Гармаш? Це питання до головного тренера. Якщо він буде бачити, що він повинен бути заявлений, то він буде заявлений. Але, я думаю, що ми йому знайдемо якийсь клуб. Або він сам знайде. І буде грати в іншому клубі - за кордоном чи в Україні. Поки мені складно говорити", - сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Гармаш тренується з першою командою Динамо.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.

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