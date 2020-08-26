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Лужний: Смалійчук – психічно неврівноважена людина

Сьогодні 20:45 744 0
Олег Лужний прокоментував ситуацію з Карпатами
Лужний: Смалійчук – психічно неврівноважена людина
#Лужний, #Карпати, #Смалійчук

Джерело - ffl.org.uа.

Співвласник Карпат Олега Смалійчук знищує львівський клуб.

Про це розповів ексгравець національної збірної України Олег Лужний.

"Це взагалі нездорова ситуація. Співвласник Карпат Олег Смалійчук – психічно неврівноважена людина. Це вам скаже будь-який лікар чи психолог. Для чого купувати половину акцій футбольного клубу й не піднімати команду з останнього місця і згодом боротися за єврокубки, а топити її, заганяти у Другу лігу? Щоби знищити і потім робити Карпати (Галич)? Який зміст у цьому?

Що би зробила в цьому разі нормальна людина? От, для прикладу, ти купив машину, відремонтував її, привів у порядок і їздиш далі. А Смалійчук не з'являвся в клубі, не звертався до гравців. А потім каже, що нам Карпати не потрібні. Тоді навіщо ти їх купив? Проблема, що зараз в Україні у футбол лізе багато людей, котрі не розуміють, що і як вони мають робити. Можу побитися об заклад: Смалійчук не є співвласником Карпат, за ним хтось стоїть.

На місці фанатів я би розібрався з новим співвласником Карпат, котрий пускає команду під плінтус. Натомість вони його підтримують. Що буде далі зі львівськими Карпатами? На мою думку, треба покликати Олега Смалійчука на зустріч з уболівальниками, нехай він пояснить ситуацію", - розповів Лужний.

Нагадаємо, Карпати призначили нового головного тренера.

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