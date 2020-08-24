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Карпати призначили нового головного тренера

Сьогодні 22:58 513 0
Карпати отримали нового головного тренера
Карпати призначили нового головного тренера
#Карпати

Джерело - fckarpaty.com.

Карпати оголосили про призначення 50-річного Любомира Вовчука на пост головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт з екснаставником карпатівської "молодіжки" укладено терміном на один рік, а з помічниками головний тренер визначиться найближчими днями.

Також, коуч юніорської команди "зелено-білих" Роман Гнатів очолив ФК Карпати (Галич-Бурштин). До тренерського штабу 46-річного фахівця, який з 19-річними вихованцями клубу у сезоні 2018/2019 здобув бронзу першості України, перейшли Богдан Стронціцький та Олександр Гринишин.

Нагадаємо, Лейоус покинув Карпати.

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