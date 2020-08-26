Грачов: Соромно за таку перемогу Динамо

Динамо не заслуговувало на перемогу у матчі за Суперкубок України.

Про це розповів легенда донецького клубу Віктор Грачов.

"Суперкубок можна розглядати як розминку перед чемпіонатом, це як виставковий спаринг команд. Краще його програти зараз і надалі зробити висновки, ніж виграти, але потім боротися за 2-3 місце в чемпіонаті. Це ми спостерігаємо останні три роки, коли Динамо виграє Суперкубок, і мріє про перше місце. А Шахтар навпаки програє цей спаринг, і закінчує чемпіонат з золотими медалями. Кому як краще - вирішувати командам.

Виграш Суперкубка киянами - це більшою мірою заслуга донеччан. У гірників не було видно настрою, бажання перемогти. Але в футболі бувають несправедливі речі, коли одна команда грає в футбол, а інша відбивається і забиває, скориставшись помилками суперника. Не найкращу гру провів Пятов разом із захисниками, допустивши ляпи, як підсумок - поразка. Хоча гірники мали беззаперечну перевагу з першої і до останньої хвилини.

Так, Динамо виграло, з чим їх можна і привітати, але трохи соромно за таку перемогу. Сидіти в глухій обороні, "виставивши три автобуси", і сподіватися на рідкісні контратаки. Вони за весь поєдинок три рази перейшли центр поля, три раз пробили по воротах, забивши три голи. Тактика в розрахунку на помилки суперника спрацювала.

Луческу розумів - на сьогоднішній день Динамо не готове грати в атакуючий футбол з Шахтарем, це смерті подібно. Тому він вибрав тактику оборонного і закритого футболу, яка в підсумку і привела до успіху. І засуджувати його за це не можна. Він виходив з того, чи є у нього на цю гру досить кваліфіковані виконавці, які зможуть втілити його задуми. Правда, незвично бачити таке Динамо, яке окопалося в своєму штрафному майданчику і відбивалося 90 хвилин. Але переможців не судять. Забий "гірники" першими, невідомо як би склалася гра", - розповів Грачов.