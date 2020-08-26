 Воробей: Перемога Динамо - це випадковість | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України
Вчора 22:54 2682
Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні
Сьогодні 15:10 430
Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова
Сьогодні 13:15 687
Заховайло: Луческу в моїх очах пройшов очищення
Сьогодні 10:10 1015
Луческу: Шахтар має слабкі місця, які ми використали
Сьогодні 08:08 1799
Осака знищила Ястремську на турнірі у Нью-Йорку
Вчора 23:53 1336 1
Суперкубок України. Шахтар - Динамо 1:3: як це було
Вчора 22:55 13909
Мессі вирішив покинути Барселону
Вчора 21:15 1825
Суркіс просив МОЗ не допускати уболівальників на матч Суперкубка України
Вчора 20:59 1513
Педро став гравцем Роми
Вчора 19:48 934
Блоги
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ
Буяльський забив перший гол у новому сезоні УПЛ Valeriy Ruchka
21.08.2020 18:14 905
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми
Київ - це ми! Емоційний відео ролик від Динамо з презентацією нової форми Valeriy Ruchka
21.08.2020 15:27 794
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
21.08.2020 10:08 805
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця
Епічний бій: 300-кілограмовий велетень проти 77-кілограмового бійця Андрій Твердохліб
19.08.2020 15:03 3862
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду
Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду Андрій Твердохліб
19.08.2020 12:24 1466
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:15 Футбол Мессі запросив у ФІФА свій трансферний сертифікат 292
17:59 Футбол Русин близький до переходу у Зорю 607
17:48 Футбол Срна: У матчі за Суперкубок було два чистих пенальті 785 2
17:31 Бокс Альварес дізнався імена двох потенційних суперників 1013
17:13 Футбол Тайсон - у збірній сезону Ліги Європи 605
16:59 Футбол Кожушко покинув Колос 620
16:57 Блог Трейлер фільму про батька Василя Ломаченка - Папаченко 211 1
16:45 Футбол Варді продовжив контаркт із Лестером 529
16:27 Теніс Стаховський програв на турнірі у Празі 653
16:13 Футбол Воробей: Перемога Динамо - це випадковість 939
15:55 Футбол ВПК-Агро буде грати у Першій лізі на Дніпро-Арені 945
15:39 Бокс Гірн назвав приблизну дату бою-реваншу Вайт - Повєткін 1627
15:25 Футбол ПСЖ не потягне контракт Мессі через ФФП 921
15:10 Футбол Матч Шахтаря в Лізі чемпіонів потрапив у добірку найцікавіших в сезоні 430
14:55 Футбол Шовковський балотується до Київської ради 1138
14:40 Футбол Опублікований календар нового сезону Першої ліги 1327
14:25 Футбол Хамес Родрігес близький до переходу в Евертон 1946
14:09 Легка атлетика Бех-Романчук виграла міжнародний турнір у Польщі 1464
13:51 Футбол Суркіс заперечує інтерес Динамо до Маркао 1794
13:33 Футбол Сидорчук близький до повторення рекорду Шовковського 1524
13:15 Футбол Шевченко з 19 гравцями збірної України відправився на збір до Харкова 687
12:57 Футбол У Блінда знову проблеми з серцем 1735
12:41 Футбол Зоря планує підписати новачків під матчі Ліги Європи 1690
12:25 Футбол Визначено найкращого гравця матчу Шахтар - Динамо 2190
12:09 Баскетбол Черкаські Мавпи переглядають українського центрового 1566

Воробей: Перемога Динамо - це випадковість

Сьогодні 16:13 939 0
Андрій Воробей прокоментував матч Шахтар - Динамо
Воробей: Перемога Динамо - це випадковість
#Динамо, #Шахтар, #Воробей

Джерело - footballua.tv.

Динамо пощастило у матчі за Суперкубок України проти Шахтаря.

Про це розповів екснападник гірників Андрій Воробей.

"Цей результат більше випадковість. Шахтар перевершував суперника за всіма параметрами. Але потрібно віддати належне Динамо. Завдавати три удари по воротах і забити три голи потрібно ще примудритися. Шахтар пропустив два голи після помилок захисників.

Повторюся, за статистикою кияни повністю програли гру, але за результатом виграли. Думаю, що з тим складом, що зараз є в розпорядженні Луческу, Динамо тільки так могло обіграти Шахтар", - розповів Воробей.

Нагадаємо, Динамо розібралося із Шахтарем у Суперкубку України.

Коментарі ()