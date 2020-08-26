Воробей: Перемога Динамо - це випадковість

Динамо пощастило у матчі за Суперкубок України проти Шахтаря.

Про це розповів екснападник гірників Андрій Воробей.

"Цей результат більше випадковість. Шахтар перевершував суперника за всіма параметрами. Але потрібно віддати належне Динамо. Завдавати три удари по воротах і забити три голи потрібно ще примудритися. Шахтар пропустив два голи після помилок захисників.

Повторюся, за статистикою кияни повністю програли гру, але за результатом виграли. Думаю, що з тим складом, що зараз є в розпорядженні Луческу, Динамо тільки так могло обіграти Шахтар", - розповів Воробей.