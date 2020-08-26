Шовковський балотується до Київської ради

Асистент тренера збірної України Олександр Шовковський балотується до Київради від партії УДАР Віталія Кличка.

Про це заявив сам фахівець.

"Як людина активна і небайдужа я хочу приєднатися до змін в нашій столиці і країні. Я досяг успіху в спорті і налаштований на успіх в політиці.

На жаль, зараз я не можу бути з вами поруч, оскільки перебуваю в штабі національної збірної, де ми готуємося до матчів Ліги націй. Я вдячний Віталію Кличку, який запропонував мені приєднатися до його команди. Команді УДАР. Я не підведу", - сказав Шовковський.